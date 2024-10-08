Сергачев: Когда переехал в Канаду, первое время было очень трудно

Защитник «Юты»вспомнил о сложностях при переезде в Северную Америку.

Росиянин дебютировал в НХЛ в сезоне-2016/17 за «Монреаль Канадиенс».

«Когда я переехал в Канаду, первое время мне было очень сложно. Я тогда не знал английского и, хотя учил его, поначалу никого не понимал, и меня никто не мог понять. Из-за этого у меня постоянно было довольно депрессивное состояние, но меня спас хоккей. Когда выходишь на лед, там язык один.

Кстати, понравилось, что даже когда я по-английски почти не говорил, надо мной не смеялись, а пытались помочь. В Канаде очень добрые ребята, всегда готовы подсказать что-то, поддержать», — цитирует Сергачева Men Today.