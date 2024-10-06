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    Ротенберг: У СКА раздевалка вместе с молодежной командой «Алмаз»

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4).

    Роман Ротенберг — главный тренер СКА
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    Роман Ротенберг — главный тренер СКА

    «Обе команды показали яркий хоккей, игра была кость в кость. У нас была потеря концентрации на одну минуту, взяли тайм-аут. Появилась страсть, спортивная злость, создали огромное количество моментов. Надо отдать должное Шостаку, мы много выступали против него, это сильный вратарь, сегодня он нас переиграл. "Северсталь" показала яркую игру и где-то была свежее, графики у всех разные. Но когда надо, мы добавляем, играем правильно и самоотверженно. Многие хорошие вещи сегодня увидели.

    Череповец — суровый город, у нас раздевалка вместе с молодёжной командой "Алмаз". Задор молодых ребят перешёл к нашему тренерскому штабу. Но мы не можем так терять концентрацию, 30 секунд, нам забили два гола. Сейчас будем зализывать раны и готовиться к серьёзной битве с лидером КХЛ», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

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    • После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 15-ю очками в активе. «Северсталь» — на 5-й позиции (14).

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