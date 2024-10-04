Овечкин на 80-м месте в топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score

Российский форвард «Вашингтона»вошелпо версии журналистов The Score на данный момент.

39-летний хоккеист там расположился на 80-м месте.

Помимо него там представлены и другие россияне. Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург», расположился на 93‑й строчке, а форвард «Каролины» Андрей Свечников замкнул топ‑100.

Овечкин сейчас идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки (894). В составе «Вашингтона» россиянин становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

В прошлом сезоне Овечкин провел в НХЛ 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков.