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    КХЛ назвала лучших игроков недели

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    КХЛ определила лучших игроков четвертой недели регулярного чемпионата.

    Валентин Зыков
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    Валентин Зыков

    Лучшим вратарем недели во второй раз в карьере признан Дмитрий Николаев («Спартак»), одержавший две победы в трех матчах, а его команда также добилась еще одной победы в серии бросков.

    По воротам Николаева было нанесено 111 бросков (37 в среднем за игру), из которых он отразил 93,69%. Коэффициент надежности составил 2,24.

    Лучшим защитником недели во второй раз в карьере признан Стивен Кэмпфер («Трактор»), набравший 4 (0+4) очка в трех матчах. На его счету также шесть блокированных бросков, один перехват.

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  • КХЛ: обзор четвертой игровой недели
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    • Лучшим нападающим впервые в карьере признан Валентин Зыков (СКА), набравший 5 (4+1) очков в трех матчах. При этом он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Его шайба в матче с «Северсталью» стала победной, также на его счету семь силовых приемов.

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    Лучшим новичком впервые в карьере стал защитник Дмитрий Бреус («Торпедо»), набравший 1 (1+0) очко в трех матчах.

    Бреус не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Шайба в матче с «Адмиралом» стала победной для его команды, также на его счету три блокированных броска, один отбор шайбы и два перехвата.

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