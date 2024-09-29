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    «Нефтехимик» в серии буллитов уступил московскому «Динамо»

    «Динамо» Мск — «Нефтехимик»: счет матча 5:4 Б, обзор голов

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    Московское «Динамо» вырвало победу у «Нефтехимика» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Никита Гусев — нападающий «Динамо» Москва
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    Никита Гусев — нападающий «Динамо» Москва

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Нефтехимика» шайбы забросили Евгений Митякин в большинстве, Герман Точилкин, Жан-Себастьен Ди и Булат Шафигуллин в меньшинстве.

    У «Динамо» голы записали на свой счет Артём Ильенко, Павел Кудрявцев, Егор Римашевский и Даниил Пыленков.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалось «Динамо». Победный бросок на счету Дмитрия Рашевского.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:4 Б (1:2, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Ильенко — 3 (Римашевский, Кудрявцев), 0:49 — 1:0. Митякин — 1 (бол., Жукенов, Хоружев), 3:39 — 1:1. Точилкин — 1 (Клок), 11:02 — 1:2. Ди — 3 (Белозеров, Дергачев), 24:44 — 1:3. Кудрявцев — 1 (Римашевский, Сизов), 32:28 — 2:3. Римашевский — 1 (бол., Гусев, Менелл), 41:03 — 3:3. Шафигуллин — 2 (мен., Жукенов), 47:05 — 3:4. Пыленков — 2 (бол., Ожиганов), 58:48 — 4:4Вратари: Миска (57:16 — 58:48) — ЗагидулинПобедный буллит: Дмитрий РашевскийБроски: 52 (14+19+12+7) — 31 (11+7+12+1)Штраф: 8 — 20

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 7-е место в таблице Востока с 11-ю очками в активе. «Динамо» — на 8-й позиции Запада (10).

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