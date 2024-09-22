Воробьев назвал серьезную проблему ЦСКА на старте сезона КХЛ

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Рабочая игра, много борьбы, удалений, большинства и меньшинства. К сожалению, в конце чаша весов склонилась не в нашу сторону.

В первой трети матча мы выглядели очень прилично. Во втором периоде четыре минуты подряд играли в меньшинстве, накладывались смены, из этого сложился второй период.

Перед каждой игрой мы говорим ребятам как можно меньше удаляться, но не всегда это получается. Много борьбы, много стыков, команды работали.

По сравнению с недавним московским матчем изменилось то, что "Адмирал" сыграл посолиднее, плюс полетали мы.

Пятиминутное удаление мы сегодня не использовали, в зону не сильно часто заходили. Здесь вопрос раскатов», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».