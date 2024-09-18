Генменеджер «Филадельфии»: Мичкова ждет тяжелый сезон, у меня нет больших ожиданий

Генеральный менеджер «Филадельфии»признался, что не ждет чего-то особенного от нападающегов дебютном сезоне в НХЛ.

Этим летом 19-летний Мичков покинул санкт-петербургский СКА и подписал трехлетний контракт с «Филадельфией».

«У меня нет больших ожиданий от Мичкова. На что я надеюсь, так это на то, что он поймет, как сделать первый шаг и стать лучше как игрок по ходу сезона.

Я реалист, для него это будет тяжелый сезон. Это лучшая лига в мире. Это большой шаг. Будет нелегко.

Поэтому мои ожидания на самом деле довольно низкие. Мне не терпится понаблюдать за его игрой, но ему придется через многое пройти, прежде чем он станет тем игроком, которым хочет быть», — приводит слова Бриэра The Score.