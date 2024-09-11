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    Ружичка объяснил свой переход в «Спартак»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка рассказал, что сподвигло его на переход в команду КХЛ.

    Адам Ружичка
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    Адам Ружичка

    «Почему ты выбрал "Спартак"? Потому что здесь играет член моей семьи Михал Чайковски — защитник "Спартака". Я многое слышал о команде. "Спартак" — очень атакующая и молодая команда. Это был очень лёгкий выбор для меня. Я также хотел играть в Москве. Так что было достаточно легко решить, где я проведу этот сезон.

    Были ли у тебя другие предложения из КХЛ, Европы или Америки? Не думаю, что нам стоит говорить об этом — сейчас я игрок "Спартака", и я сосредоточен на игре за "Спартак" в КХЛ», — сказал Ружичка «Чемпионату».

    25-летний Адам Ружичка выступал в НХЛ за «Аризону» и «Калгари», а также в АХЛ.

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