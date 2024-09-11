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    Каменский: Овечкин пахал летом, серьезно готовился к сезону

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    Вице‑президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский оценил подготовку Александра Овечкина к сезону.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Я знаю, как он готовился летом. Поверьте, это профессионал высокого класса. Саша буквально пахал. Он ведь сам признавался, что подобной подготовки у него не было ещё никогда в жизни. Занимался с персональными тренерами, следил за весом и питанием. Очень серьёзно подошёл к данному вопросу.

    С его уровнем мастерства и физической формой вполне можно преодолеть планку 70 очков за регулярку. И я бы даже не стал говорить о второй молодости. Бросьте, он молодой парень! При этом опытный мастер, который всем всё доказал. Просто нужно выходить на лёд и забивать, а мастерства у него больше, чем у всех, вместе взятых. Бросок с возрастом тоже никуда не денется. А главное, сохраняется любовь к хоккею. У него самые серьёзные намерения, как и перед каждым сезоном», — цитирует Каменского RT.

    Напомним, что новый сезон НХЛ стартует 4 октября. 38-летний Овечкин уже долгое время защищает цвета «Вашингтона», капитаном которого является.

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