Бобровский, Шестеркин и Кочетков — в списке претендентов на «Везину Трофи»

Три российских голкипера являются фаворитами в борьбе за «Везину Трофи» по итогам сезона 2023/2024.

Как сообщает официальных сайт НХЛ, у Сергея Бобровского из «Флориды», Игоря Шестеркина из «Нью-Йорк Рейнджерса» и у Петра Кочеткова из «Каролины» есть высокие шансы получить «Везину Трофи».

Напомним, что этот трофей вручается голкиперу, продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов по итогам сезона.

В розыгрыше Кубка Стэнли сезона 2023/2024 «Флорида» в финале обыграла «Эдмонтон». Основным голкипером «Пантерз» был Бобровский.