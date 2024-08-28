«Трактор» — «Югра»: счет матча 3:0, обзор голов

обыграл(3:0) в рамках Кубка губернатора челябинской области.

В составе хозяев голы записали на свой счет Виталий Кравцов, Артем Удот и Сергей Другаля.

Кубок губернатора челябинской области. «Трактор» (Челябинск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Кравцов — 3 (бол., Дронов, Рыкманов), 22:12 — 1:0. Удот — 1, 29:12 — 2:0. Другаля — 1 (Кравцов, Шварев), 52:22 — 3:0Вратари: Сухачев — ВолохинБроски: 34 (11+14+9) — 20 (6+9+5).0Штраф: 0 — 12

После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в Кубке губернатора челябинской области с 4 очками в активе. «Югра» — на последней 4-й позиции без набранных очков.

В следующем матче турнира «Трактор» сыграет против «Амура» 30-го августа, а «Югра» в тот же день встретится с «Ладой».