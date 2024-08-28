ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукТурне за океан. Миранчук и «Атланта Юнайтед» бросают вызов МЛС
  • 00:39
    • «Атлетико» потерял очки в матче с «Эспаньолом», «Реал Сосьедад» проиграл «Алавесу»
  • 00:18
    • Соболенко легко вышла в третий круг US Open
  • 23:37
    • Официально: Маркос Алонсо подписал контракт с «Сельтой»
  • 22:47
    • В «Ювентусе» сообщили о подписании контракта с Копмейнерсом
  • 21:28
    • «Динамо» забило пять голов «Крыльям Советов» в матче Кубка России
    Все новости спорта

    Гол и передача Кравцова обеспечили «Трактору» победу над «Югрой»

    «Трактор» — «Югра»: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Трактор Югра
    «Трактор» обыграл «Югру» (3:0) в рамках Кубка губернатора челябинской области.

    Виталий Кравцов — нападающий «Трактора»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталий Кравцов — нападающий «Трактора»

    В составе хозяев голы записали на свой счет Виталий Кравцов, Артем Удот и Сергей Другаля.

    Кубок губернатора челябинской области.
    «Трактор» (Челябинск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Кравцов — 3 (бол., Дронов, Рыкманов), 22:12 — 1:0. Удот — 1, 29:12 — 2:0. Другаля — 1 (Кравцов, Шварев), 52:22 — 3:0Вратари: Сухачев — ВолохинБроски: 34 (11+14+9) — 20 (6+9+5).0Штраф: 0 — 12

    После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в Кубке губернатора челябинской области с 4 очками в активе. «Югра» — на последней 4-й позиции без набранных очков.

    В следующем матче турнира «Трактор» сыграет против «Амура» 30-го августа, а «Югра» в тот же день встретится с «Ладой».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» обыграет «Лас-Пальмас», но Мбаппе снова не забьет?
  • «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
  • «Бранн» шагнёт в основную сетку Лиги конференций?
  • «Астана» — «Бранн». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Жирона» снова потеряет очки?
  • «Жирона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Астана — Бранн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Жирона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Серветт — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Андерлехт — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пушкаш-Академи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бетис — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Целе — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие