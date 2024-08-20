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    Тренер «Вашингтона» дал совет Овечкину

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о том, по силам ли форварду команды Александру Овечкину превзойти рекорд Уэйна Гретцки в новом сезоне НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Завершивший карьеру Уэйн Гретцки забил 894 гола. Овечкин отстает от данного достижения на 42 шайбы.

    «Сможет ли Овечкин забить 42 гола в новом сезоне? Я думаю, да. Я абсолютно уверен, что он способен на это.

    Ключ к голам — это выводить себя на хорошие позиции для голевых моментов. Овечкин показывает год за годом, включая прошлый сезон, что если он ставит себя в хорошие позиции, проводит много времени рядом с воротами, то он получает достаточное количество моментов для заброшенных шайб», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

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