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    Тренер «Динамо» призвал КХЛ вернуться к прежним правилам

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов раскритиковал КХЛ в связи с новым правилом начисления очков в овертаймах.

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    Ранее КХЛ объявила, что с сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков.

    «Если меня кто-то услышит, то я хочу обратиться к лиге. Пожалуйста, верните назад правила, по которым мы играли.

    Почему в НХЛ их никто не меняет? Зачем мы каждый год всё меняем?! Мы не успеваем даже тренировочный процесс перестроить.

    Верните всё на место. Там люди играют в хороший хоккей. Пожалуйста, не надо больше менять правила! Так невозможно.

    Мне не нравятся те нововведения, которые в последние несколько лет вводит КХЛ. Мне не нравится, и что в прошлом году сделали, когда запретили останавливаться за воротами. Сейчас в МХЛ тестируют правила, запрещающие в овертайме возвращаться назад. Объясните мне, ради чего каждый год мы всё меняем. Я не могу этого понять.

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    • Честно, я даже не знаю, и не только я один, правильно мы берём просмотры или неправильно. Потому что правила меняются настолько часто, что за этим нельзя уследить.

    Что касается конкретно того правила, о котором вы меня спросили, то НХЛ существует 100 лет, и это правило давно там в силе. Если в овертайме меняешь вратаря и получаешь в пустые ворота, то лишаешься очка. Мы терпели два года. Как только все поняли, как играть при такой системе, взяли и всё отменили», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

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