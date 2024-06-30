Сергачев попрощался с «Тампой»: Всему приходит конец, но мы навсегда останемся чемпионами

Российский защитникпрокомментировал свой переход из

«Я благодарен "Тампе" за всё, что у нас было вместе, за все взлёты и падения, и за потери 0-4 в первом раунде, и за два Кубка Стэнли! Спасибо организации за то, что предоставили мне всё необходимое для того, чтобы я показал себя наилучшим образом!

Спасибо тренерам, я многому у вас научился. Спасибо медицинскому персоналу, я люблю вас, ребята, и огромное спасибо партнёрам, с которыми я играл, вы действительно сделали это время особенным!

Я с гордостью называл себя игроком "Лайтнинг" и отдал этой команде абсолютно всё! Тампа всегда будет домом для меня и моей семьи! И спасибо вам, болельщикам, и городу Тампа! Я чувствовал вашу любовь и поддержку, и это сделало меня лучше! Всему приходит конец, но мы навсегда останемся чемпионами, и я люблю тебя, Тампа!» — написал Сергачёв в социальных сетях.

В прошедшем сезоне НХЛ Сергачев большую часть времени восстанавливался после травм. Защитник успел провести 36 матчей и набрал 20 (2+18) очков. За все время выступления в «Тампа-Бэй» Сергачев стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли.

Вчера, 29-го июня стало известно о том, что руководство «Тампы» обменяло Михаила Сергачева в «Юту» (бывшая «Аризона») на Коннора Гики, Джей-Джея Мозера, выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2025 и выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2024.