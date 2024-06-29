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    Флориан ВирцГермания — Дания. Онлайн
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    26 россиян были выбраны на драфте НХЛ — 2024

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    В американском Лас-Вегасе прошел традиционный драфт игроков НХЛ-2024, по итогам которого 26 российских хоккеистов были выбраны клубами лиги.

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    В первом раунде задрафтованы:

    Под общим пятым номером «Монрель Канадиенс» — Иван Демидов (нападающий, ХК «СКА-1946»);

    №10, «Нью-Джерси Дэвилз», — Антон Силаев (защитник, «Торпедо»);

    №22, «Нэшвилл Предаторз», — Егор Сурин (нападающий, «Локо»);

    №28, «Калгари Флэймз», — Матвей Гриндин (нападающий, «Маскегон Ламберджекс»).

    Второй раунд:

    №33, «Сан-Хосе Шаркс», — Игорь Чернышов (нападающий, «Динамо» Москва);

    №38, «Колорадо Эвеланш», — Илья Набоков (вратарь, «Металлург» Мг);

    №49, «Нью-Джерси Дэвилз», — Михаил Егоров (вратарь, USHL);

    №50, «Каролина Харрикейнз», — Никита Артамонов (нападающий, «Торпедо»).

    Третий раунд:

    №84, «Калгари», — Кирилл Зарубин (вратарь, «Академия Михайлова»);

    №97, «Флорида Пантерз», — Матвей Шуравин (защитник, ЦСКА).

    Четвёртый раунд:

    №115, «Нью-Йорк Айлендерс», — Дмитрий Гамзин (вратарь, ЦСКА);

    №124, «Каролина Харрикейнз», — Александр Сиряцкий (защитник, «Металлург»).

    Пятый раунд:

    № 137, «Колорадо Эвеланш», — Иван Юнин (вратарь, «Омские Ястребы»);

    №152, «Торонто Мэйпл Лифс», — Александр Плесовских (нападающий, «Спартак»);

    №157, «Торонто», — Тимофей Обвинцев (вратарь, ЦСКА).

    Шестой раунд:

    №168, «Каролина», — Тимур Кол (защитник, «Омские Ястребы»);

    №169, «Флорида», — Степан Горбунов (нападающий, «Белые медведи»);

    №173, «Филадельфия Флайерз», — Илья Паутов (нападающий, ЦСКА);

    №184, «Каролина», — Роман Шохрин (нападающий, «Локо»);

    №188, «Каролина», — Фёдор Аврамов (нападающий, «Капитан»).

    Седьмой раунд:

    №194, «Сан-Хосе», — Ярослав Коростелёв (вратарь, «СКА-1946»);

    №201, «Флорида», — Денис Габдрахманов (вратарь, «Тюменский Легион»);

    №210, «Монреаль», — Макар Ханин (нападающий, «Динамо СПБ»);

    №211, «Сент-Луис Блюз», — Матвей Короткий (нападающий, «СКА-1946»);

    №217, «Колорадо», — Никита Прищепов (нападающий, «Русские Витязи»);

    №220, «Каролина», — Андрей Крутов (нападающий, «Торпедо»).

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