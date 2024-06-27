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    Холланд покинул пост генменеджера «Эдмонтона»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз
    В «Эдмонтоне» сообщили о расставании с генеральным менеджером клуба Кеном Холландом.

    Кен Холланд
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    Кен Холланд

    «Эдмонтон Ойлерз и Кен Холланд договорились, что его контракт не будет продлён после окончания текущего соглашения. За последние пять сезонов в качестве генерального менеджера Кен не только превратил "Эдмонтон Ойлерз" в одну из лучших команд НХЛ, он также заложил прочную основу успеха и культуру побед, которая сохранится и в будущем.

    Во многом благодаря выдающейся работе Кена Эдмонтон стал городом для многих игроков Национальной хоккейной лиги. Мы желаем Кену, Синди и всей его семье всего наилучшего и благодарим его за лидерство и вклад в организацию Ойлерз», — сказано в сообщении клуба.

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    • Напомним, что в сезоне 2023/2024 «Эдмонтон» дошел до финала розыгрыша Кубка Стэнли, где проиграл «Флориде» со счетом в серии 3:4.

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