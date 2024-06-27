Холланд покинул пост генменеджера «Эдмонтона»

сообщили о расставании с генеральным менеджером клуба

«Эдмонтон Ойлерз и Кен Холланд договорились, что его контракт не будет продлён после окончания текущего соглашения. За последние пять сезонов в качестве генерального менеджера Кен не только превратил "Эдмонтон Ойлерз" в одну из лучших команд НХЛ, он также заложил прочную основу успеха и культуру побед, которая сохранится и в будущем.

Во многом благодаря выдающейся работе Кена Эдмонтон стал городом для многих игроков Национальной хоккейной лиги. Мы желаем Кену, Синди и всей его семье всего наилучшего и благодарим его за лидерство и вклад в организацию Ойлерз», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, что в сезоне 2023/2024 «Эдмонтон» дошел до финала розыгрыша Кубка Стэнли, где проиграл «Флориде» со счетом в серии 3:4.