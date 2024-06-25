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    Дацюк введен в Зал славы хоккея

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Детройт Ред Уингз
    Знаменитый российский хоккеист Павел Дацюк стал членом Зала славы хоккея.

    Дацюк
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    Дацюк

    В НХЛ Дацюк играл за «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. За это время он набрал 918 (314+604) очков.

    В составе «Детройта» Павел стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Ред Уингз» (2002, 2008). Три сезона подряд (2007–2010) Дацюк получал приз лучшего оборонительного нападающего лиги и четыре сезона подряд (2006-2009) «Леди Бинг Трофи» за джентльменское поведение на льду.

    В составе сборной России Дацюк выиграл Олимпиаду-2018 и бронзу Солт-Лейк-Сити в 2002 году. В КХЛ на счету Павла победа в Кубке Гагарина в составе СКА в сезоне-2016/2017.

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