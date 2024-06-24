Орлов: У Овечкина получится преодолеть рекорд

Защитник «Каролины»назвал капитана «Вашингтона»одним из лучших голеадоров НХЛ.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.

«Понятно, что все ждут падения рекорда Гретцки так же, как и Саша. Он один из лучших голеадоров этой лиги за все времена. Его статистика всё показывает. Желаю ему удачи. У него получится преодолеть этот рекорд. Не мне оценивать его игру в прошлом сезоне. Он сам понимает, как играл и как играет, знает, что ему нужно делать для определённых результатов, которых он хочет добиться», — цитирует Орлова «Советский спорт».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.