ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанат сборной ГерманииДневник Евро-2024. Венгрия вытянула себя за уши в плей-офф, Германия осталась первой, Нойер установил новый рекорд
    Все новости спорта

    Орлов: У Овечкина получится преодолеть рекорд

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина одним из лучших голеадоров НХЛ.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.

    «Понятно, что все ждут падения рекорда Гретцки так же, как и Саша. Он один из лучших голеадоров этой лиги за все времена. Его статистика всё показывает. Желаю ему удачи. У него получится преодолеть этот рекорд. Не мне оценивать его игру в прошлом сезоне. Он сам понимает, как играл и как играет, знает, что ему нужно делать для определённых результатов, которых он хочет добиться», — цитирует Орлова «Советский спорт».

    В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хорватия и Италия снова сыграют вничью?!
  • Хорватия — Италия. Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
  • Албания не проиграет Испании?
  • Албания — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • В решающем матче Кубка результативность «Ойлерз» устремится вверх
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Хорватия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Албания — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Дания — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Англия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Колумбия — Парагвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие