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    Морис: Игроки «Флориды» зализывают свои раны

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз
    Главный тренер «Флориды» Пол Морис подвел итоги шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (1:5).

    Пол Морис
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    Пол Морис

    «Если вы войдете в раздевалку прямо сейчас, там будет не так много счастливых людей. Меня не беспокоит психологическое состояние игроков сегодня. Ты потерпел поражение, ты чувствуешь это, тебе больно. Мы зализываем свои раны, и завтра начнем восстановление.

    Но то, кем ты являешься сегодня, ничего не значит для того, кем ты будешь через два дня. Я думаю, нам не хватает скорости в нападении, особенно в формате "5 на 5?. Нас загоняют в углы. Нам нужно найти места, где мы сможем развивать скорость или сохранять ее", — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

    Таким образом, "Эдмонтон" одержал третью победу подряд, сравнял счет в серии и перевел ее в седьмую игру, которая состоится 25 июня и начнется в 3:00 мск.

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