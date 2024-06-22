Морис: Игроки «Флориды» зализывают свои раны

Главный тренерподвел итоги шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против(1:5).

«Если вы войдете в раздевалку прямо сейчас, там будет не так много счастливых людей. Меня не беспокоит психологическое состояние игроков сегодня. Ты потерпел поражение, ты чувствуешь это, тебе больно. Мы зализываем свои раны, и завтра начнем восстановление.

Но то, кем ты являешься сегодня, ничего не значит для того, кем ты будешь через два дня. Я думаю, нам не хватает скорости в нападении, особенно в формате "5 на 5?. Нас загоняют в углы. Нам нужно найти места, где мы сможем развивать скорость или сохранять ее", — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Таким образом, "Эдмонтон" одержал третью победу подряд, сравнял счет в серии и перевел ее в седьмую игру, которая состоится 25 июня и начнется в 3:00 мск.