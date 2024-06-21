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    • Словакия и Украина опубликовали стартовые составы на матч Евро-2024
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    Буре о селекционной работе ЦСКА: Никакой тревоги нет, у нас все продумано

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    Член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре высказался о трансферной политике армейского клуба в это межсезонье КХЛ.

    Павел Буре
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    Павел Буре

    «Никакой тревоги нет. У нас всё продумано. Мы часто встречаемся и с президентом (клуба), и с Игорем Ивановичем Сечиным. Все шаги продуманы, ведётся огромная работа, мы двигаемся вперёд, и цели у нас, как всегда, самые высокие.

    Я пришёл в ЦСКА в 1977 году, и уже в то время у нас были уникальные болельщики. Традиции продолжаются, у ЦСКА лучшие болельщики, они нас поддерживали, поддерживают и будут поддерживать. Поэтому мы будем рады сделать всё возможное, чтобы радовать наших болельщиков.

    У нас великолепные специалисты, которые будут тренировать ребят после того, как они отдохнут. Как отношусь к продлению сезона КХЛ? (Смеётся.) У нас раньше сезон был 11 месяцев в году, тренировались, играли и жили на базе, поэтому я уверен, что ребята справятся. Ждём окончания сезона в конце мая, в финале. Мы будем делать всё возможное для этого», — сказал Буре пресс-службе клуба.

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