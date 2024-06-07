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    В «Локомотиве» сообщили о расставании с Авериным

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Нападающий Егор Аверин покинул «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

    Егор Аверин
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    Егор Аверин

    «Хоккейный клуб "Локомотив" благодарит нападающего Егора Аверина за многолетнюю игру в составе нашей команды. За это время Аверин стал рекордсменом команды в КХЛ по количеству игр (630), количеству заброшенных шайб (118) и набранных очков по системе "гол+пас" (248).

    Егор Аверин — серебряный и дважды бронзовый призёр чемпионатов КХЛ вместе с "Локомотивом". Егор, спасибо за этот яркий отрезок карьеры и наши общие победы! Желаем удачи!» — сказано в сообщении клуба.

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    • Напомним, что Аверин пополнил состав «Локомотива» в 2012-м году. В сезоне 2023/2024 форвард провел 26 матчей и забросил 3 шайбы.

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