В «Локомотиве» сообщили о расставании с Авериным

Нападающийпокинул. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

«Хоккейный клуб "Локомотив" благодарит нападающего Егора Аверина за многолетнюю игру в составе нашей команды. За это время Аверин стал рекордсменом команды в КХЛ по количеству игр (630), количеству заброшенных шайб (118) и набранных очков по системе "гол+пас" (248).

Егор Аверин — серебряный и дважды бронзовый призёр чемпионатов КХЛ вместе с "Локомотивом". Егор, спасибо за этот яркий отрезок карьеры и наши общие победы! Желаем удачи!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, что Аверин пополнил состав «Локомотива» в 2012-м году. В сезоне 2023/2024 форвард провел 26 матчей и забросил 3 шайбы.