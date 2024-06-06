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    Никитин о подписании Радулова: Считаю, что нам нужен в команду такой игрок

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился мнением о переходе Александра Радулова в стан «железнодорожников».

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    «Считаю, что нам нужен в команду такой игрок, имеющий жажду победы, мастерство. С ним мы встретились, поговорили, я объяснил ему, что я от него жду. Он рассказал мне свою историю, как он в нынешнем возрасте смотрит на хоккей, на команду. В плане хоккея мы пришли к общему знаменателю, и потом руководство клуба вело переговоры по контракту с ним.

    Мы хотим, чтобы Александр был самим собой. То, что он однозначно добавит харизмы в команду, это всем понятно. У нас много своих ребят на подходе, которые тоже могут стать такими лидерами, а здесь живой пример, как это может быть.

    Поэтому мы решили, что это будет хороший микст. Я Александра достаточно хорошо знаю, мы работали долго вместе. Прежде всего он профессионал и, скажем так, спортсмен в плане неуемной жажды победы. И это то, что нужно.

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    • Мы разговаривали с Александром о его функциональном состоянии, есть ли желание играть. То есть не в плане поиграть в хоккей. Александр как раз хочет выиграть, и наши интересы в этом плане совпали. Понятно, есть возраст, но элитные спортсмены и отличаются тем, что имеют шанс играть чуть дольше других ребят», — цитирует Никитина ТАСС.

    Напомним, что 37-летний Радулов подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона 2024/2025 с зарплатой в 70 млн. рублей. В прошедшем сезоне КХЛ нападающий провел за «Ак Барс» 62 матча и набрал 44 (17+27) очка.

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