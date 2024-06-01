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    «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперед в серии

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Даллас Старз
    «Эдмонтон» переиграл «Даллас» в пятом матче финала Западной конференции НХЛ — 3:1.

    «Даллас»
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    «Даллас»

    Счет в серии стал 3-2 в пользу «Ойлерз».

    Нападающий «Ойлерз» Райан Нюджент-Хопкинс дважды реализовал большинство и оформил дубль, а также один гол забил Филип Броберг.

    В конце третьего периода «Старз» отыграли одну шайбу — отличился Уайатт Джонстон.

    Шестой матч в серии состоится в понедельник, 3 июня.

    НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Пятый матч
    «Даллас» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Нюджент-Хопкинс — 5 (бол., Бушар, Макдэвид), 14:09 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 6 (бол., Драйзайтль, Бушар), 21:06 — 0:2. Броберг — 1 (Хенрик, Кейн), 25:09 — 0:3. Джонстон — 10 (Харли, Стэнковен), 54:09 — 1:3Вратари: Эттингер (57:57) — СкиннерШтраф: 6 — 4Броски: 20 (4+6+10) — 26 (8+7+11)

    «Даллас» — «Эдмонтон» — 1:3
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