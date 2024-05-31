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    «Флорида» победила «Рейнджерс» и вышла вперед в финальной серии

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Нью-Йорк Рейнджерс
    «Флорида» выиграла у «Рейнджерс» в пятом матче финала Восточной конференции — 3:2.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    Счет в серии стал 3-2 в пользу «Пантерз».

    Российский голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 34 из 36 бросков. Его признали третьей звездой встречи.

    Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

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    Шестой матч в серии состоится 2 июня.

    НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Пятый матч
    «Рейнджерс» — «Флорида» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
    Голы: Крайдер — 8 (мен., Зибанежад), 22:04 — 1:0. Форслинг — 4 (Беннетт, Экблад), 28:21 — 1:1. Лунделл — 3 (Луостаринен), 50:22 — 1:2. Беннетт — 5 (п.в.), 58:08 — 1:3. Лафренье — 8 (Зибанежад), 59:10 — 2:3Вратари: Шестеркин (57:24 — 58:08) — БобровскийШтраф: 8 — 8Броски: 27 (11+6+10) — 37 (8+13+16)

    «Рейнджерс» — «Флорида» — 2:3
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