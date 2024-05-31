«Флорида» победила «Рейнджерс» и вышла вперед в финальной серии

Сергей Бобровский Фото: globallookpress.com
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Пантерз».
Российский голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 34 из 36 бросков. Его признали третьей звездой встречи.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.
Шестой матч в серии состоится 2 июня.
НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Пятый матч
«Рейнджерс» — «Флорида» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голы: Крайдер — 8 (мен., Зибанежад), 22:04 — 1:0. Форслинг — 4 (Беннетт, Экблад), 28:21 — 1:1. Лунделл — 3 (Луостаринен), 50:22 — 1:2. Беннетт — 5 (п.в.), 58:08 — 1:3. Лафренье — 8 (Зибанежад), 59:10 — 2:3Вратари: Шестеркин (57:24 — 58:08) — БобровскийШтраф: 8 — 8Броски: 27 (11+6+10) — 37 (8+13+16)
«Рейнджерс» — «Флорида» — 2:3