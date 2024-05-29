«Флорида» сравняла счет в серии с «Рейнджерс»

Артемий Панарин Фото: globallookpress.com
Российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами.
Вратарь Игорь Шестеркин отразил 37 из 40 бросков по своим воротам.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам и сделал одну голевую передачу.
Пятый матч в серии состоится 31 мая.
НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Четвертый матч
«Флорида» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Трочек — 8 (бол., Панарин, Фокс), 8:51 — 0:1. Беннетт — 4 (Форслинг, Бобровский), 28:45 — 1:1. Верхэге — 9 (бол., Ткачак, Барков), 32:16 — 2:1. Лафренье — 7 (Фокс, Панарин), 43:28 — 2:2. Райнхарт — 8 (бол., Барков), 61:12 — 3:2Вратари: Бобровский — ШестеркинШтраф: 6 — 8Броски: 39 (11+14+13+1) — 23 (13+5+5+0)
«Флорида» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ