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    «Флорида» сравняла счет в серии с «Рейнджерс»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Нью-Йорк Рейнджерс
    «Флорида» обыграла «Рейнджерс» в четвертом матче финала Восточной конференции — 3:2 ОТ. Счет в серии стал равный — 2-2.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    Российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами.

    Вратарь Игорь Шестеркин отразил 37 из 40 бросков по своим воротам.

    Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам и сделал одну голевую передачу.

    Пятый матч в серии состоится 31 мая.

    НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Четвертый матч
    «Флорида» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Трочек — 8 (бол., Панарин, Фокс), 8:51 — 0:1. Беннетт — 4 (Форслинг, Бобровский), 28:45 — 1:1. Верхэге — 9 (бол., Ткачак, Барков), 32:16 — 2:1. Лафренье — 7 (Фокс, Панарин), 43:28 — 2:2. Райнхарт — 8 (бол., Барков), 61:12 — 3:2Вратари: Бобровский — ШестеркинШтраф: 6 — 8Броски: 39 (11+14+13+1) — 23 (13+5+5+0)

    «Флорида» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ
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