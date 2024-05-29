«Флорида» сравняла счет в серии с «Рейнджерс»

«Мухаммада слишком легко ударить, мой уровень гораздо выше» — интервью Эдвардса перед боем на UFC 304

Эдвардс не считает Мухаммада серьезной угрозой. По мнению «Рокки», он уберет Белала также, как Усмана с Ковингтоном