Великобритания — Дания: счет матча 3:4, обзор голов

В составе датской сборной дубль оформил Миккель Огор, а по голу записали на свой счет Филлип Бруггиссер и Кристиан Вайсе Матиасен.
У Великобритании шайбы забросили Лиам Кирк, Кейд Нилсон и Натанаэль Халберт.
Чемпионат мира. Группа A
Великобритания — Дания — 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
Голы: Керк — 2 (Керран, Рупп), 5:25 — 1:0. Огорд — 1, 6:26 — 1:1. Бруггиссер — 1 (бол.), 8:25 — 1:2. Нейлсон — 1, 10:34 — 2:2. Огорд — 2 (Мелгор, Олесен, Олесен, Мелгор), 21:42 — 2:3. Хэлберт — 1 (Олесен, Матиасен-Вайсе, Лэкович, Перлини), 38:34 — 3:3. Матиасен-Вайсе — 3 (бол., Мози, Лэйк, Бликфельд, Бруггиссер), 52:01 — 3:4Вратари: Уистл — ДиховБроски: 31 (9+12+10) — 28 (12+7+9)Штраф: 14 — 12
После этого матча Дания занимает 5-е место в своей группе с 6-ю очками в активе. Великобритания — на 8-й позиции без набранных очков.