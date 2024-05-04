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    Ротенберг прокомментировал победу сборной «России 25» над Беларусью

    Хоккей Сборная России
    Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о крупной победе над командой Беларуси на турнире в Астане со счетом 6:0.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «После первой игры я говорил, что нашей команде нужно прибавлять в реализации, и сегодня ребята показали гораздо более цельный хоккей на протяжении всего матча. В первом периоде наша активность и нацеленность на ворота заставила соперника нарушать правила, и в большинстве мы создали очень много моментов, повели в счёте. Мы никогда не говорим парням играть от обороны, и в дальнейшем мы продолжили атаковать, хорошо действовали в отборе и на перехватах, что привело ещё к пяти шайбам в ворота белорусов. Отмечу нашу игру в меньшинстве и, конечно, Артемия Плешкова, который оформил второй сухарь подряд.

    Спасибо соперникам за борьбу, а Казахстану — за гостеприимство. Получился отличный турнир, с победой на котором поздравляю всех наших болельщиков. Начинаем подготовку к российской части нашего турне!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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