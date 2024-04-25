Набоков, Пресс и Петунин — лучшие игроки финала Кубка Гагарина

На сайте КХЛ опубликовали список лучших хоккеистов финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

Голкипер «Металлурга» Илья Набоков стал лучшим голкипером и лучшим новичком финальной серии плей-офф КХЛ. За 4 встречи 21-летний вратарь «магнитки» одержал 4 победы, отразил 97.4% бросков при коэффициенте надежности 0.74.

Лучший защитник финальной серии — Робин Пресс. Игрок «Металлурга» за 4 матча оформил 3 голевые передачи при показателе полезности «+2».

Хоккеист «магнитки» Александр Петунин был признан лучшим нападающим финала Кубка Гагарина. За 4 встречи форвард забросил 2 шайбы и сделал 2 ассиста. К слову, все голы Петунина оказались победными.

Напомним, что «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом в серии 4:0 и стал обладателем Кубка Гагарина.