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    Набоков, Пресс и Петунин — лучшие игроки финала Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Локомотив
    На сайте КХЛ опубликовали список лучших хоккеистов финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

    Илья Набоков
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    Илья Набоков

    Голкипер «Металлурга» Илья Набоков стал лучшим голкипером и лучшим новичком финальной серии плей-офф КХЛ. За 4 встречи 21-летний вратарь «магнитки» одержал 4 победы, отразил 97.4% бросков при коэффициенте надежности 0.74.

    Лучший защитник финальной серии — Робин Пресс. Игрок «Металлурга» за 4 матча оформил 3 голевые передачи при показателе полезности «+2».

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    • Хоккеист «магнитки» Александр Петунин был признан лучшим нападающим финала Кубка Гагарина. За 4 встречи форвард забросил 2 шайбы и сделал 2 ассиста. К слову, все голы Петунина оказались победными.

    Напомним, что «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом в серии 4:0 и стал обладателем Кубка Гагарина.

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