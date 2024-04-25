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    Александр Кожевников: Ждал борьбы в финале Кубка Гагарина, но ее не получилось

    Двукратный олимпийский чемпион высказал мнение о результате финальной серии Кубка Гагарина

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    Александр Кожевников
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    Александр Кожевников
    Экс-нападающий московских клубов «Спартак» и «Крылья Советов», а также сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил уверенную игру «Магнитки» в финальной серии Кубка Гагарина и признался, что игра «Локомотива» его разочаровала.
    — Могли бы вы представить подобный исход перед началом финальной серии?

    — Конечно, нет, я думал, что шесть, а то может и семь матчей потребуется в финале. А получилось, что все решили первые четыре игры. После первых двух, полагал, что «Локомотив» сможет показать себя во всей красе с домашних играх, но так не случилось. Да, конечно были шансы, но с такой результативностью выиграть серию невозможно.

    — «Локомотив» отличился всего трижды за всю серию.

    — Да, это очень невысокая результативность. И как бы не играл свой вратарь — выиграть серию с такими показателями крайне сложно. Я вообще не сказал бы, что Исаев сыграл ненадежно, но в самый ответственный момент он дрогнул, пропустив курьезный гол в овертайме третьего матча.

    — Можно сказать, что та шайба его надломила психологически?

    — Такие пропущенные шайбы бесследно не проходят. С каждым может случиться всякое, Даниила нужно поддержать, в любом случае. Но опять же, как бы хорошо он не играл, команда обязана забивать.

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    • — Перед финалом «Локомотив» имел длительную паузу между окончанием полуфинала и началом решающей серии. Не могло ли это сказаться на итоговом результате?

    — Сейчас можно искать любые причины неудачи. Эта пауза не позволила ярославцам правильно войти в финальную серию. И им было конечно тяжело психологически приехать в Ярославль после двух поражений в Магнитогорске.

    — Можно сказать, что третий матч оказался решающим в этой серии?

    — Думаю, что так и было. Все же, одно дело 1-2, другое 0-3.

    — И все же, «Магнитка» хорошо сыграла или «Локомотив» плохо?

    — «Металлург» меня приятно удивил, а вот «Локомотив», наоборот, разочаровал. 0-4 в финале я никак не ожидал. Ждал борьбы, но ее, по сути, не получилось. В каждой игре команда Андрея Разина была сильнее соперника.

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