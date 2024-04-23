«Нефтяник» — АКМ: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

«Нефтяник» Фото: t.me/hk_nef
В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Нефтяника» голами отметились Артур Бровкин и Семён Терехов.
АКМ сумел сравнять счет в 3-м периоде. Сначала Глеб Петров сократил отставание до минимума, а затем Максим Казаков за 1 секунду до конца основного времени сделал счет 2:2.
В овертайме сильнее оказался «Нефтяник». Победную шайбу забросил Артур Бровкин, который оформил дубль.
ВХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч.
«Нефтяник» (Альметьевск) — АКМ (Тула) — 3:2 ОТ.
Счет в серии: 4 — 0
После этого матча «Нефтяник» стал обладателем Кубка Петрова, обыграв АКМ со счетом в серии 4:0.