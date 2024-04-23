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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Челси». Онлайн
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    Альметьевский «Нефтяник» стал обладателем Кубка Петрова

    «Нефтяник» — АКМ: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей
    «Нефтяник» обыграл АКМ (3:2 ОТ) в 4-м матче финальной серии Кубка Петрова и стал обладателем трофея.

    «Нефтяник»
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    «Нефтяник»

    В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Нефтяника» голами отметились Артур Бровкин и Семён Терехов.

    АКМ сумел сравнять счет в 3-м периоде. Сначала Глеб Петров сократил отставание до минимума, а затем Максим Казаков за 1 секунду до конца основного времени сделал счет 2:2.

    В овертайме сильнее оказался «Нефтяник». Победную шайбу забросил Артур Бровкин, который оформил дубль.

    ВХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч.
    «Нефтяник» (Альметьевск) — АКМ (Тула) — 3:2 ОТ.
    Счет в серии: 4 — 0

    После этого матча «Нефтяник» стал обладателем Кубка Петрова, обыграв АКМ со счетом в серии 4:0.

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