«Нефтяник» — АКМ: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

обыграл(3:2 ОТ) в 4-м матче финальной серии Кубка Петрова и стал обладателем трофея.

В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Нефтяника» голами отметились Артур Бровкин и Семён Терехов.

АКМ сумел сравнять счет в 3-м периоде. Сначала Глеб Петров сократил отставание до минимума, а затем Максим Казаков за 1 секунду до конца основного времени сделал счет 2:2.

В овертайме сильнее оказался «Нефтяник». Победную шайбу забросил Артур Бровкин, который оформил дубль.

ВХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч. «Нефтяник» (Альметьевск) — АКМ (Тула) — 3:2 ОТ. Счет в серии: 4 — 0

После этого матча «Нефтяник» стал обладателем Кубка Петрова, обыграв АКМ со счетом в серии 4:0.