Ротенберг назвал окончательный состав «России 25» на майское турне

Главный тренер сборной «Россия 25» назвал окончательный состав команды на матчи со сборными

Вратари: Никита Серебряков, Артемий Плешков, Сергей Иванов (все — СКА), Евгений Волохин, Егор Заврагин («Югра»);

защитники: Артемий Князев («Ак Барс»), Илья Карпухин («Трактор»), Максим Федотов, Артем Земченок, Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Иван Выдренков (все — СКА), Данила Галенюк («Сочи»), Владимир Грудинин («Северсталь»), Михаил Гуляев («Авангард»), Егор Брютов (ЦСКА), Федор Крощинский («Сочи»);

нападающие: Валентин Зыков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Михаил Воробьев, Сергей Толчинский, Захар Бардаков, Николай Поляков, Дмитрий Бучельников, Андрей Чивилёв (все — СКА), Артур Тянулин («Сочи»), Никита Дыняк («Ак Барс»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов (все — ЦСКА), Владислав Барулин («Амур»), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский («Динамо» М).

Национальная команда проведет сбор в Новогорске с 22 по 29 апреля, а 30 апреля вылетит в Астану, где начнет тур в рамках Qazaqstan Hockey Open.

С 2 по 11 мая сборная России проведет пять матчей, включая три игры в российских городах.

Турнир в Казахстане:

2 мая — Россия — Казахстан (Астана)

4 мая — Россия — Белоруссия (Астана)

Турне:

6 мая — Россия — Белоруссия (Омск)

9 мая — Россия — Белоруссия (Тула)

11 мая — Россия — Белоруссия (Минск)