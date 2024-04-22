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    Ротенберг назвал окончательный состав «России 25» на майское турне

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии Сборная Казахстана
    Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал окончательный состав команды на матчи со сборными Белоруссии и Казахстана.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    Вратари: Никита Серебряков, Артемий Плешков, Сергей Иванов (все — СКА), Евгений Волохин, Егор Заврагин («Югра»);

    защитники: Артемий Князев («Ак Барс»), Илья Карпухин («Трактор»), Максим Федотов, Артем Земченок, Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Иван Выдренков (все — СКА), Данила Галенюк («Сочи»), Владимир Грудинин («Северсталь»), Михаил Гуляев («Авангард»), Егор Брютов (ЦСКА), Федор Крощинский («Сочи»);

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    • нападающие: Валентин Зыков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Михаил Воробьев, Сергей Толчинский, Захар Бардаков, Николай Поляков, Дмитрий Бучельников, Андрей Чивилёв (все — СКА), Артур Тянулин («Сочи»), Никита Дыняк («Ак Барс»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов (все — ЦСКА), Владислав Барулин («Амур»), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский («Динамо» М).

    Национальная команда проведет сбор в Новогорске с 22 по 29 апреля, а 30 апреля вылетит в Астану, где начнет тур в рамках Qazaqstan Hockey Open.

    С 2 по 11 мая сборная России проведет пять матчей, включая три игры в российских городах.

    Турнир в Казахстане:

    2 мая — Россия — Казахстан (Астана)
    4 мая — Россия — Белоруссия (Астана)

    Турне:

    6 мая — Россия — Белоруссия (Омск)
    9 мая — Россия — Белоруссия (Тула)
    11 мая — Россия — Белоруссия (Минск)

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