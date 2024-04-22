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    Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля
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    Шалунов вновь не сыграет за «Локомотив» из-за травмы

    «Локомотив» — «Металлург»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Локомотив» и «Металлург» опубликовали составы на 3-й матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»
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    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»

    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин не стал делать перестановки в составе команды после прошлого матча.

    Состав «Металлурга»
    t.me/metallurgmgn

    У «Локомотива» в составе появился нападающий Иван Чехович, он заменил Никиту Кирьянова. Форвард «железнодорожников» Максим Шалунов вновь пропустит матч из-за травмы.

    Состав «Локомотива»
    t.me/hclokomotiv_official

    Напомним, что «магнитка» ведет в серии с «железнодорожниками» со счетом 2:0. Третий матч финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом» состоится сегодня, 22-го апреля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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