«Локомотив» — «Металлург»: составы, коэффициенты, прогноз

Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива» Фото: t.me/hclokomotiv_official
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин не стал делать перестановки в составе команды после прошлого матча.
Состав «Металлурга»
t.me/metallurgmgn
У «Локомотива» в составе появился нападающий Иван Чехович, он заменил Никиту Кирьянова. Форвард «железнодорожников» Максим Шалунов вновь пропустит матч из-за травмы.
Состав «Локомотива»
t.me/hclokomotiv_official
Напомним, что «магнитка» ведет в серии с «железнодорожниками» со счетом 2:0. Третий матч финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом» состоится сегодня, 22-го апреля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.