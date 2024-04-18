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    Разин: Первая игра финала, чувствовалось напряжение

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    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал первый матч финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:1).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Первая игра финала, чувствовалось напряжение. Обе команды минимизировали количество ошибок. Если вспомнить, за всю игру у нас одна хорошая контратака была, когда Михайлис в первом периоде убегал. А так очень строгая игра обеих команд.

    Большой плюс нашей команды, что сумели быстро отыграться с "Локомотивом", с ними очень тяжело отыгрываться. И, конечно, рад, что сработало большинство, гол стал победным», — цитирует Разина «Чемпионат».

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