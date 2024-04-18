«Металлург» — «Локомотив»: составы, коэффициенты, прогноз

«Металлург» Фото: globallookpress.com
В стартовом поединке финала не сыграет капитан «Металлурга» Егор Яковлев, который был помещен в список травмированных. Вместо него выйдет Данила Паливко.
Состав «Металлурга»
metallurg.ru
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин выбрал такой состав на игру:
Состав «Локомотива»
hclokomotiv.ru
Напомним, что 1-й матч финала розыгрыша Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом» состоится сегодня, 18-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.