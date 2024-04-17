Разин: В «Металлурге» сформировался дружный коллектив

Главный тренеррассказал о положении дел в магнитогорском коллективе.

«У нас сформировался дружный коллектив. Можно сказать, что мы как одна семья. Ребята поддерживали друг друга, переживали. Все ошибки нивелировались, и мы вышли в финал.

Я сам не знал о травме Яковлева после игры с "Автомобилистом". Позвонил доктор буквально через 15 минут после пресс-конференции и сообщил. Потом сам Егор рассказал, как все случилось. Хотя я сам не видел игрового момента», — приводятся слова Разина на сайте лиги.

Первый матч между «Металлургом» и «Локомотивом» пройдет 18 апреля в Магнитогорске.

В предыдущих раундах «Металлург» выиграл у «Амура» (4-2 в серии), «Спартака» (4-2) и «Автомобилиста» (4-3).