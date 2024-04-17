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    Разин: В «Металлурге» сформировался дружный коллектив

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Локомотив
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о положении дел в магнитогорском коллективе.

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «У нас сформировался дружный коллектив. Можно сказать, что мы как одна семья. Ребята поддерживали друг друга, переживали. Все ошибки нивелировались, и мы вышли в финал.

    Я сам не знал о травме Яковлева после игры с "Автомобилистом". Позвонил доктор буквально через 15 минут после пресс-конференции и сообщил. Потом сам Егор рассказал, как все случилось. Хотя я сам не видел игрового момента», — приводятся слова Разина на сайте лиги.

    Первый матч между «Металлургом» и «Локомотивом» пройдет 18 апреля в Магнитогорске.

    В предыдущих раундах «Металлург» выиграл у «Амура» (4-2 в серии), «Спартака» (4-2) и «Автомобилиста» (4-3).

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