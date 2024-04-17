ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Боруссии»Ни юных звезд, ни трофеев. Что такое «Боруссия» Дортмунд в 2024 году?
    Все новости спорта

    Мать Овечкина: Рада за тренера «Вашингтона», он — молодчик

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, прокомментировала выход «Кэпиталз» в плей-офф НХЛ.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    В первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» встретится с победителем регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс».

    «Выиграла команда, мальчишки — молодцы, я рада за них. Они сумели здорово настроиться на оставшиеся игры.

    Весь чемпионат получился интересным, я рада за команду, за молодого тренера, он — молодчик. И Сашка молодец, как всегда.

  • Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции
  • Читайте по теме

    • Круто, что 31 шайба? Да что там крутого, ничего крутого нет. А что касается погони за Гретцки, то я к этому спокойно отношусь, это у вас какие-то прогнозы, вы все считаете что-то, а надо просто играть», — приводит слова Овечкиной ТАСС.

    Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и отстает от рекорда Уэйна Гретцки на 41 гол.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» подтвердит свои амбиции
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Манчестер Сити» снова пройдет «Реал»?
  • «Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Выбьет ли «Бавария» «Арсенал»
  • «Бавария» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.21
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бавария — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Де Минор — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие