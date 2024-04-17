Мать Овечкина: Рада за тренера «Вашингтона», он — молодчик

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
В первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» встретится с победителем регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Выиграла команда, мальчишки — молодцы, я рада за них. Они сумели здорово настроиться на оставшиеся игры.
Весь чемпионат получился интересным, я рада за команду, за молодого тренера, он — молодчик. И Сашка молодец, как всегда.
Круто, что 31 шайба? Да что там крутого, ничего крутого нет. А что касается погони за Гретцки, то я к этому спокойно отношусь, это у вас какие-то прогнозы, вы все считаете что-то, а надо просто играть», — приводит слова Овечкиной ТАСС.
Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и отстает от рекорда Уэйна Гретцки на 41 гол.