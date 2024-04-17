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    Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Флорида Пантерз Бостон Брюинз Торонто Мэйпл Лифс Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Айлендерс
    Определились все участники плей-офф в Восточной конференции. По итогам очередных матчей стали известны все пары первого раунда плей-офф.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    На первом месте в турнирной таблице Восточной конференции регулярный чемпионат завершили хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс». Они теперь в первом раунде плей-офф сыграют с «Вашингтон Кэпиталз», завоевавшим путевку в следующий раунд в заключительном матче.

    Все прогнозы на НХЛ

    Все пары первого раунда плей-офф Восточной конференции выглядят следующим образом:

    «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

    «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;

    «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

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