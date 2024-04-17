Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции

Никита Кучеров Фото: globallookpress.com
На первом месте в турнирной таблице Восточной конференции регулярный чемпионат завершили хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс». Они теперь в первом раунде плей-офф сыграют с «Вашингтон Кэпиталз», завоевавшим путевку в следующий раунд в заключительном матче.
Все пары первого раунда плей-офф Восточной конференции выглядят следующим образом:
«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».