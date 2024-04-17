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    Овечкин отреагировал на выход «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на выход команды в плей-офф НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Это нечто особенное. Именно поэтому мы играем в хоккей», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер.

    В ночь на 17 апреля «Кэпиталз» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ, благодаря чему заняли восьмое место в Восточной конференции. 38-летний россиянин отметился заброшенной шайбой.

    В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».

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    В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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