Буре: Гретцки останется самым крутым хоккеистом в истории, даже если Овечкин побьет его рекорд

Бывший нападающий клубов НХЛвысказался о шансах капитана «Вашингтон Кэпиталз»побить рекордпо количеству заброшенных шайб в НХЛ.

Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и отстает от рекорда Гретцки на 41 гол.

«Это исторический рекорд, который станет большой вехой в хоккее. Об этом будут много говорить. А тут такую высоту — или даже длину, если вы говорите о Бимоне — берет российский парень. Это завораживает. Овечкин сделает то, что не смогли другие. Александр совершит грандиозную вещь не только для себя, но и для страны.

Уэйн — отличный человек, я с ним общался на протяжении многих лет. Надо у него спросить, как он отреагирует. Думаю, что нормально.

Вообще для меня Гретцки все равно останется самым крутым спортсменом за всю историю существования хоккея, даже если какие‑то его рекорды падут. Я же видел, как Гретцки играет. Помимо голов, он набирал по 200 очков за сезон. И делал на льду такие вещи, от которых захватывало дух. Он мог просчитать игровую комбинацию на три‑четыре шага вперед. Я других таких игроков не видел», — приводит слова Буре «Матч ТВ».