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    Буре: Гретцки останется самым крутым хоккеистом в истории, даже если Овечкин побьет его рекорд

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Бывший нападающий клубов НХЛ Павел Буре высказался о шансах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйа Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и отстает от рекорда Гретцки на 41 гол.

    «Это исторический рекорд, который станет большой вехой в хоккее. Об этом будут много говорить. А тут такую высоту — или даже длину, если вы говорите о Бимоне — берет российский парень. Это завораживает. Овечкин сделает то, что не смогли другие. Александр совершит грандиозную вещь не только для себя, но и для страны.

    Уэйн — отличный человек, я с ним общался на протяжении многих лет. Надо у него спросить, как он отреагирует. Думаю, что нормально.

  • Овечкину не хватило шести шайб до повторения рекорда НХЛ по голам в возрасте 38 лет
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    • Вообще для меня Гретцки все равно останется самым крутым спортсменом за всю историю существования хоккея, даже если какие‑то его рекорды падут. Я же видел, как Гретцки играет. Помимо голов, он набирал по 200 очков за сезон. И делал на льду такие вещи, от которых захватывало дух. Он мог просчитать игровую комбинацию на три‑четыре шага вперед. Я других таких игроков не видел», — приводит слова Буре «Матч ТВ».

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