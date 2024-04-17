Овечкину не хватило шести шайб до повторения рекорда НХЛ по голам в возрасте 38 лет

В матче регулярного чемпионата НХЛв гостях обыгралсо счетом 2:1. Один из голов забил

Этот матч стал заключительным для столичной команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Как сообщает Quanthockey, Овечкин делит второе место по количеству голов в сезоне НХЛ в возрасте 38 лет с Джонни Бьюсиком. До повторения рекорда Бретта Халла (37) Александру не хватило шести заброшенных шайб.

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По итогам сезона российский форвард сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 41 шайбы. Всего за карьеру в регулярках НХЛ Овечкин забил 853 гола и сделал 697 результативных передач в 1426 матчах.