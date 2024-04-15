Терещенко: Небольшой перевес отдам «Магнитке» из-за домашней площадки

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о предстоящем 7-м матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между

«Наверное, небольшой перевес отдам "Магнитке" из-за домашней площадки. В принципе, "Металлург" достаточно неплохо играл в последнем матче, за исключением первого периода, полностью владел инициативой, но проиграл из-за ошибок и контратак.

Магнитогорск — атакующая команда. Хотя и "Автомобилист" забивает достаточно много. Наверное, будет увлекательный седьмой матч. По большому счёту по-другому в таком матче и быть не может. Здесь напряжение очень большое, цена ошибки высока», — сказал Терещенко Чемпионату.

Напомним, что 7-й матч 1/2 финала плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Автомобилистом» состоится сегодня, 15-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.