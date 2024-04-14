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    Нападающий «Ак Барса» Лукоянов о своем будущем: Мне не хочется уезжать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал о переговорах с руководством казанского клуба по поводу продления контракта.

    Артем Лукоянов
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    Артем Лукоянов

    «Мой приоритет — остаться здесь. Не знаю, сколько мое здоровье мне позволит оставаться (в Казани). Тьфу-тьфу, у меня в карьере почти никогда не было травм. Конечно, переговоры идут, договариваемся. Есть мелочи, хотя даже не мелочи.

    Мы сейчас решаем вопрос, на сколько лет (будет продлен контракт). Со стороны других клубов у меня есть предложения — четыре точно. Но мне не хочется уезжать», — сказал Лукоянов в интервью YouTube-каналу «ЛЁД».

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    • Напомним, что «Ак Барс» вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ, проиграв «Автомобилисту» со счетом в серии 1:4. В нынешнем сезоне Лукоянов провел 69 матчей и набрал 16 (9+7) очков.

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