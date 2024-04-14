Нападающий «Ак Барса» Лукоянов о своем будущем: Мне не хочется уезжать

Нападающийрассказал о переговорах с руководством казанского клуба по поводу продления контракта.

«Мой приоритет — остаться здесь. Не знаю, сколько мое здоровье мне позволит оставаться (в Казани). Тьфу-тьфу, у меня в карьере почти никогда не было травм. Конечно, переговоры идут, договариваемся. Есть мелочи, хотя даже не мелочи.

Мы сейчас решаем вопрос, на сколько лет (будет продлен контракт). Со стороны других клубов у меня есть предложения — четыре точно. Но мне не хочется уезжать», — сказал Лукоянов в интервью YouTube-каналу «ЛЁД».

Напомним, что «Ак Барс» вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ, проиграв «Автомобилисту» со счетом в серии 1:4. В нынешнем сезоне Лукоянов провел 69 матчей и набрал 16 (9+7) очков.