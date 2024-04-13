Заварухин высказался о победе в матче с «Металлургом»

Главный тренерподвел итог матча против(5:3).

«Понравился первый период, динамика в начале была хорошая, контроль шайбы. Вышли на второй период и в первых сменах была какая-то неразбериха, но хорошо, что с контратак забили хорошие голы, исполнили эти моменты. В третьем периоде сыграли больше по счёту. Здорово, что довели игру до логического завершения.

Домашняя победа, готовимся ехать в Магнитогорск на седьмой матч. Феноменальная поддержка от болельщиков, как и до этого, здорово нам помогают. Ради них и идёт эта игра. Я считаю, что яркие игры идут, и надеемся на удачный результат в Магнитогорске», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

После победы над «Металлургом» счет в серии стал равным — 3:3. Седьмой матч полуфинальной серии состоится 15-го апреля в Магнитогорске.