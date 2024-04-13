Аликин не попал в заявку «Автомобилиста» на матч полуфинала плей-офф КХЛ с «Металлургом»

«Автомобилист» Фото: globallookpress.com
В составе «Автомобилиста» отсутствует основной голкипер Евгений Аликин. С первых минут в воротах команды будет играть Владимир Галкин.
Помимо этого, в предстоящем матче не сыграют нападающие екатеринбургской команды Семен Кизимов и Сергей Широков.
Состав «Автомобилиста»
hc-avto.ru
Состав «Металлурга» остался без изменений.
Состав «Металлурга».
metallurg.ru
Напомним, что «Металлург» ведет в серии с «Автомобилистом» со счетом 3:2. Шестой матч состоится сегодня, в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.