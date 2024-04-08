Крикунов: Сейчас «Автомобилист» выглядит достойно

Бывший главный тренервысказался об игре екатеринбургской команды в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с

«Более равная серия, "Автомобилист" сопротивляется очень прилично. В регулярном чемпионате "Магнитка" стала первой на Востоке, уверенно шла, но сейчас "Автомобилист", повторюсь, тоже достойно выглядит.

В Магнитогорске молодая команда, а в Екатеринбурге отмечу опытных ребят, с которыми вместе работал: Толя Голышев, Никита Трямкин. Хорошие ребята, а есть и молодые: того же Андрея Обидина я его приглашал, он был лучшим бомбардиром в молодёжке, я настоял, чтобы его взяли на сборы с первой командой», — сказал Крикунов Чемпионату.

После 3-х матчей в 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» ведет в серии с «Автомобилистом» со счетом 2:1. Четвертый поединок в серии состоится 9-го апреля в Екатеринбурге. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.