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    Крикунов: Сейчас «Автомобилист» выглядит достойно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Бывший главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов высказался об игре екатеринбургской команды в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом».

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    «Более равная серия, "Автомобилист" сопротивляется очень прилично. В регулярном чемпионате "Магнитка" стала первой на Востоке, уверенно шла, но сейчас "Автомобилист", повторюсь, тоже достойно выглядит.

    В Магнитогорске молодая команда, а в Екатеринбурге отмечу опытных ребят, с которыми вместе работал: Толя Голышев, Никита Трямкин. Хорошие ребята, а есть и молодые: того же Андрея Обидина я его приглашал, он был лучшим бомбардиром в молодёжке, я настоял, чтобы его взяли на сборы с первой командой», — сказал Крикунов Чемпионату.

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    • После 3-х матчей в 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» ведет в серии с «Автомобилистом» со счетом 2:1. Четвертый поединок в серии состоится 9-го апреля в Екатеринбурге. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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