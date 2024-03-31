Мальцев о вылете «Спартака»: От этого всего пока очень обидно, но наиграли, на что наиграли

Нападающийпрокомментировал вылет своей команды во 2-м раунде плей-офф КХЛ в серии с

«Нелепо сейчас, наверное, рассуждать в духе: могли — не могли. Меньше реализовали, больше ошибались. Шанс, считаю, был просто не взяли его.

Был, потому что внутри команды коллектив классный. И тренеры нас объединяли общей идеей и болельщики. Пол карьеры провёл в Питере, другую половину в Америке, в Спартаке всего несколько месяцев, но иногда в голове начинало звучать "Я, Ты, Мы — Спартак Москва".

От этого всего пока очень обидно, но наиграли, на что наиграли. Пока так. Всем огромное спасибо за поддержку!» — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, что в 6-м матче 2-го раунда плей-офф «Спартак» проиграл «Металлургу» со счетом 0:3 и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

В нынешнем сезоне Мальцев провел 27 матчей за «красно-белых» и набрал 14 (4+10) очков.