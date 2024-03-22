Валиуллин: Назначение нового тренера может произойти в любой момент

Генеральный менеджеррассказал о том, когда в клубе объявят о назначении нового главного тренера.

«Назначение нового тренера может произойти в любой момент. Те игроки, которые нас интересуют, — думаю, и при новом главном тренере они нужны будут.

Их не так много. Рынок не такой большой, как раньше, — европейцев нет, три иностранца. Спрос на российских игроков, особенно на центров, очень большой», — передает слова Валиуллина Чемпионат.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе из клуба.

Напомним, что в нынешнем сезоне казанская команда вылетела на стадии 1-го раунда плей-офф КХЛ в серии с «Автомобилистом» (счет в серии 1:4).