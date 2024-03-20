Миронов: Чтобы вспомнить победные эмоции, для начала нужно выиграть матч

Защитник московскоговысказался о поражении своей команды в 3-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ с(2:3).

«Вспоминаю ли победные эмоции, которые получил 11 лет назад в Челябинске, когда брали Кубок Гагарина? Чтобы вспомнить победные эмоции, для начала нужно выиграть матч — послезавтра у меня получится это сделать. Всё, что нас не убивает, делает сильнее.

Отступать некуда — либо уходишь в отпуск, либо переносишь серию в Москву. Будем работать, договариваться. Главное, чтобы сзади нолик, а впереди нам повезёт, и мы забьем», — передает слова Миронова Чемпионат.

После этого матча московское «Динамо» проигрывает «Трактору» со счетом в серии 0:3. Следующий поединок между этими командами состоится 22-го марта в Челябинске.