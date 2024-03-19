В «Авангарде» объяснили увольнение Кравца

Генеральный менеджервысказался об увольнениис поста главного тренера омского клуба.

«Результаты и качество игры первых двух домашних матчей против "Локомотива" разочаровали, особенно 0:7 во второй встрече. Это не хоккей "Авангарда". Мы не имеем права так играть перед своими болельщиками, которые могут принять любой сценарий, если только команда бьется до конца и пытается найти выход из трудной ситуации. К сожалению, этого мы не увидели.

В итоге перед важнейшими матчами в Ярославле руководство клуба приняло непростое решение завершить сотрудничество с Михаилом Кравцом. Решение может показаться эмоциональным, но были взвешены все за и против. Интересы команды — превыше всего, мы должны делать все от нас зависящее, чтобы вернуться в эту серию», — цитирует Гурьянова «Чемпионат».

Омский клуб прекратил сотрудничество с Кравцом после поражения от «Локомотива» (0:7) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ. «Авангард» уступает в серии 0-2.

Кравец возглавлял «Авангард» с ноября 2022 года. До этого он работал в системе СКА и возглавлял «Витязь» и «Амур».