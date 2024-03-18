«Динамо» Москва — «Трактор: счет матча 4:5 ОТ, обзор голов

В втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина московскоеи челябинскийв основное время сыграли со счетом 4:4, а в овертайме гости смогли вырвать победу.

В составе «бело-голубых» шайбы забрасывали Эрик О'Делл, Никита Гусев (дважды), Дмитрий Рашевский.

За «Трактор» отличились Максим Шабанов, Виктор Антипин, Джек Родевальд, Антон Бурдасов.

В овертайме победную шайбу забросил 23-летний Максим Шабанов, для которого она стала второй в этом матче. Ему асситировали Альберт Яруллин и Артем Блажиевский.

КХЛ. 1/4 финала Кубок Гагарина «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 0:1) Голы: Шабанов — 2 (Юртайкин), 10:22 — 0:1. О`Делл — 3 (бол., Пакетт, Уил), 12:07 — 1:1. Антипин — 1 (бол., Шабанов, Дронов), 18:40 — 1:2. Гусев — 2 (бол., Уил, Менелл), 24:07 — 2:2. Родуолд — 1 (Робинсон, Котляревский), 28:16 — 2:3. Бурдасов — 2 (Дер-Аргучинцев, Кравцов), 35:20 — 2:4. Гусев — 3 (Ожиганов), 42:53 — 3:4. Рашевский — 5 (Менелл), 45:52 — 4:4. Шаров — 2 (Яруллин, Блажиевский), 73:44 — 4:5Вратари: Коновалов (Моторыгин, 35:20) — ФукалеБроски: 50 (14+16+10+10) — 30 (6+9+7+8)Штраф: 14 — 12

Третий матч серии пройдет 18 марта. «Трактор» ведет со счетом 2:0.