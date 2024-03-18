ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тен Копмейнерс — звезда Серии АТрансферный дайджест. 12-18 марта
  • 22:40
    • «Трактор» победил «Динамо» в овертайме и повел в серии 2:0
  • 20:48
    • Официально: Игор Тудор стал главным тренером «Лацио»
    Все новости спорта

    «Трактор» победил «Динамо» в овертайме и повел в серии 2:0

    «Динамо» Москва — «Трактор: счет матча 4:5 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Торпедо
    В втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина московское «Динамо» и челябинский «Трактор» в основное время сыграли со счетом 4:4, а в овертайме гости смогли вырвать победу.

    Максим Шабанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Шабанов

    В составе «бело-голубых» шайбы забрасывали Эрик О'Делл, Никита Гусев (дважды), Дмитрий Рашевский.

    За «Трактор» отличились Максим Шабанов, Виктор Антипин, Джек Родевальд, Антон Бурдасов.

    В овертайме победную шайбу забросил 23-летний Максим Шабанов, для которого она стала второй в этом матче. Ему асситировали Альберт Яруллин и Артем Блажиевский.

    КХЛ. 1/4 финала Кубок Гагарина
    «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 0:1)
    Голы: Шабанов — 2 (Юртайкин), 10:22 — 0:1. О`Делл — 3 (бол., Пакетт, Уил), 12:07 — 1:1. Антипин — 1 (бол., Шабанов, Дронов), 18:40 — 1:2. Гусев — 2 (бол., Уил, Менелл), 24:07 — 2:2. Родуолд — 1 (Робинсон, Котляревский), 28:16 — 2:3. Бурдасов — 2 (Дер-Аргучинцев, Кравцов), 35:20 — 2:4. Гусев — 3 (Ожиганов), 42:53 — 3:4. Рашевский — 5 (Менелл), 45:52 — 4:4. Шаров — 2 (Яруллин, Блажиевский), 73:44 — 4:5Вратари: Коновалов (Моторыгин, 35:20) — ФукалеБроски: 50 (14+16+10+10) — 30 (6+9+7+8)Штраф: 14 — 12

    Третий матч серии пройдет 18 марта. «Трактор» ведет со счетом 2:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА успешно перезапустит домашний этап серии
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Второй матч в Магнитогорске окажется результативнее?
  • «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Вегас» и «Тампа-Бэй» сконцентрируются на атаке?
  • «Вегас» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вегас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Калгари — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сакраменто — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  5.32
  • Экспресс дня 19 марта
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие